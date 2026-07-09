Tutti gli occhi su Giulia Salemi | ecco perché e dove sarà protagonista

Giulia Salemi entra nel cast di The Traitors Italia: il suo carisma sarà l’arma segreta?. C’è chi conquista il pubblico con la simpatia, chi con l’ironia e chi con la capacità di sorprendere quando meno te lo aspetti. Giulia Salemi appartiene senza dubbio a quest’ultima categoria. Ed è proprio questa caratteristica a rendere la sua partecipazione a The Traitors Italia una delle notizie più interessanti della nuova stagione del reality targato Prime Video. Dopo aver collezionato esperienze in televisione tra reality, conduzioni e programmi di intrattenimento, Giulia è pronta a mettersi alla prova in un format completamente diverso da quelli a cui il pubblico è abituato. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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