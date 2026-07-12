Costi fissi e oneri vengono applicati anche quando i consumi sono pari a zero, colpendo proprietari di seconde case, immobili ereditati o vuoti. Questa situazione interessa migliaia di cittadini, che devono affrontare spese anche senza utilizzare le utenze. Un ex generale si impegna a spiegare ai consumatori le sigle e le voci di spesa presenti nelle bollette, evidenziando come queste tariffe si applicano indipendentemente dal consumo reale.

Costi che corrono anche quando i consumi sono fermi allo zero. È il paradosso che colpisce migliaia di cittadini proprietari di seconde case, abitazioni ereditate nei piccoli comuni o immobili rimasti vuoti. Una distorsione tariffaria contro cui si schiera la petizione popolare promossa da Giovanni Fortunato. Generale in pensione residente a Padova, Fortunato ha deciso di mettere la sua preparazione al servizio della collettività: dopo essersi addentrato nei meandri normativi, oggi tiene conferenze pubbliche sul tema per spiegare «il lato oscuro delle bollette» e aiutare i consumatori a orientarsi tra sigle criptiche e oneri di sistema.... 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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© Corrieredelveneto.corriere.it - Giovanni Fortunato, il generale in pensione che lotta contro il lato oscuro delle bollette: «Spese, quote fisse, oneri, sigle strane: così aiuto i consumatori»

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