Durante il quarto di finale tra Inghilterra e Norvegia, il gol dell’1-1 è stato influenzato da un intervento della spider cam, una telecamera aerea sopra il campo. Tuttavia, il sensore della telecamera non ha registrato l’impatto della palla. Si tratta di un episodio unico e non ripetibile, che ha sollevato dubbi sulla verifica delle immagini durante l’azione. Non ci sono state altre segnalazioni di problemi simili con questo tipo di tecnologia.

Un caso unico. Che è impossibile si ripeta. Nell'azione del gol dell'1-1 dell'Inghilterra nel quarto di finale con la Norvegia, c'è stato. l'intervento decisivo della spider cam, ovvero della telecamera posta sopra il campo di gioco per le riprese aeree. Ricapitoliamo. Siamo quasi allo scadere del primo tempo con i norvegesi avanti 1-0. La palla è della squadra di Haaland che rinvia lungo. Il pallone calciato da Nyland tocca un filo teso della spider cam e ritorna in campo sui piedi dei giocatori dell'Inghilterra. C'è Gordon che scende sulla sinistra e mette in mezzo per Bellingham che supera due difensori avversari e infila in diagonale Nyland. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Giallo sull'1-1 dell'Inghilterra: palla sulla spider cam, ma il sensore non registra l'impatto

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