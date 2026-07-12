getafe in attesa del futuro di greenwood

Mason Greenwood è vicino a lasciare l’Olympique Marsiglia. La notizia si è diffusa rapidamente e ancora non ci sono conferme ufficiali.

2026-07-12 20:24:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al dunque: Mason Greenwood lo è ad un passo dal lasciare l’Olympique Marsiglia. Dal Türkiye sottolineano che il calciatore sarebbe ad un passo dalla firma con la Fenerbahçe in cambio di circa 45 milioni di euro tra il prezzo iniziale e vari bonus. La cessione sarebbe un duro colpo per la squadra ottomana, che firmerebbe la società che, senza dubbio, sarà una delle stelle della competizione. Questa vendita significherebbe anche questo fino a tre squadre trarrebbero vantaggio finanziario. Mason Greenwood a Getafe JOSE A. GARCIA... 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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Anelka | Mason Greenwood

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