Genoa su Dovbyk De Rossi punta l’ex Girona | il nodo è l’ingaggio

Il Genoa sta cercando di ingaggiare Artem Dovbyk, attaccante ucraino arrivato alla Roma nell’estate 2024. La trattativa si concentra sulla possibilità di portarlo a Pegli, con l’allenatore De Rossi che lo conosce bene e lo vorrebbe in squadra. Il nodo principale riguarda l’ingaggio del giocatore, ancora da definire.

Il Genoa è al lavoro su un’operazione tutt’altro che semplice: portare Artem Dovbyk a Pegli. L’attaccante ucraino, arrivato alla Roma nell’estate 2024, potrebbe lasciare la Capitale per approdare in rossoblù, dove ad attenderlo ci sarebbe un allenatore che lo conosce bene e che lo vorrebbe fortemente in squadra: Daniele De Rossi. Un’annata da dimenticare per Dovbyk. Alla Roma, Dovbyk non ha vissuto la stagione che si augurava. Nell’ultimo campionato la punta ha dovuto fare i conti con alcuni problemi fisici che ne hanno condizionato il rendimento, frenando un percorso che era iniziato con ben altre aspettative dopo l’approdo in giallorosso. Una situazione che, di fatto, ha aperto uno spiraglio per un cambio di maglia già in questa finestra di mercato. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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