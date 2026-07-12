Hamed Traorè passa dal Marsiglia al Genoa in prestito oneroso con diritto di riscatto. L’accordo tra le due società è stato definito e il giocatore classe 2000 si trasferisce in Liguria. La trattativa si è conclusa senza dettagli sul costo del riscatto. Traorè lascia la squadra francese e si unisce ai rossoblù per la nuova stagione.

Hamed Traorè sarà un nuovo giocatore del Genoa. I rossoblù hanno raggiunto un accordo verbale con il Marsiglia per il classe 2000 sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l'ex Sassuolo svolgerà già nelle prossime ore le visite mediche. Cresciuto nelle giovanili dell'Empoli, Traorè si è sempre mostrato un elemento molto duttile, potendo giocare sia come centrocampista che come ala sinistra. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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© Sportmediaset.mediaset.it - Genoa, raggiunto l'accordo con il Marsiglia per Traorè

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