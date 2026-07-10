Traoré verso il Genoa affare a un passo | il club rossoblù vicino alla chiusura con il Marsiglia

Notizia in breve

Il trasferimento di Hamed Traoré al Genoa sembra ormai imminente, con le trattative tra il club rossoblù e il Marsiglia in fase di definizione. Il centrocampista, che sta per tornare in Serie A, è a un passo dall’accordo con il nuovo club. Le ultime trattative stanno portando alla chiusura dell’affare, con tutte le parti coinvolte che si avvicinano alla fumata bianca.