Traoré verso il Genoa affare a un passo | il club rossoblù vicino alla chiusura con il Marsiglia
Il trasferimento di Hamed Traoré al Genoa sembra ormai imminente, con le trattative tra il club rossoblù e il Marsiglia in fase di definizione. Il centrocampista, che sta per tornare in Serie A, è a un passo dall’accordo con il nuovo club. Le ultime trattative stanno portando alla chiusura dell’affare, con tutte le parti coinvolte che si avvicinano alla fumata bianca.
Hamed Traoré verso Genoa, ultimi dettagli prima della fumata bianca: il centrocampista è vicino al ritorno in Serie A. Il Genoa è sempre più vicino a Hamed Junior Traoré. Come raccontato da Sky Sport, il club rossoblù è ormai a un passo dal centrocampista offensivo di proprietà dell’ Olympique Marsiglia, con una trattativa arrivata alla fase decisiva dopo settimane di contatti. Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno La società ligure conta di definire gli ultimi dettagli entro il weekend, così da chiudere definitivamente l’operazione e mettere a disposizione dello staff tecnico un rinforzo di qualità per il reparto offensivo. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
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