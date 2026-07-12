Gennaro Gattuso ha iniziato il suo incarico come allenatore della Lazio, sottolineando l'importanza di lavorare con determinazione e pazienza. Durante la presentazione, ha parlato di “dolore azzurro” e della necessità di affrontare nuove sfide con spirito di sacrificio. Il tecnico ha evidenziato che il percorso richiederà impegno e costanza, senza fare riferimenti specifici a momenti passati o a altre situazioni.

Gattuso Inizia la Sua Avventura alla Lazio. ROMA (ITALPRESS) – Gennaro Gattuso ha avviato il suo percorso da allenatore della Lazio con un messaggio chiaro e incisivo: il lavoro costante, la pazienza e lo spirito di sacrificio saranno fondamentali. Durante la conferenza stampa di presentazione, il nuovo tecnico biancoceleste ha dimostrato entusiasmo per la sfida che lo aspetta, pur riconoscendo le sfide attuali che il club sta affrontando. Un Messaggio di Speranza e Responsabilità. “Le sensazioni sono molto positive e sono orgoglioso di essere qui”, ha esordito Gattuso, evidenziando la sua consapevolezza riguardo al contesto difficile in cui opererà. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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© Napolipiu.com - Gattuso alla Lazio: “Il dolore azzurro rimarrà, ora serve determinazione.”

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