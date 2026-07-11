Gattuso riparte dalla Lazio La ferita azzurra resterà ora serve l' elmetto

Gennaro Gattuso ha iniziato il suo incarico come allenatore della Lazio con un messaggio che sottolinea la necessità di impegno, pazienza e sacrificio. Non sono state fornite dichiarazioni specifiche su obiettivi o strategie, ma il tono indica un approccio pragmatico. La sua carriera precedente viene riconosciuta come elemento di fiducia, senza ulteriori dettagli sulle prime mosse o sui piani immediati.

Fabiani "Rino non ha bisogno di presentazioni, la sua carriera parla da sola" ROMA - Gennaro Gattuso inaugura la sua avventura sulla panchina della Lazio con un messaggio chiaro: serviranno lavoro, pazienza e spirito di sacrificio. Nella conferenza stampa di presentazione, il nuovo tecnico biancoceleste ha mostrato entusiasmo per la sfida che lo attende, senza però nascondere le difficoltà del momento che sta attraversando il club. "Le sensazioni sono molto positive e sono orgoglioso di essere qui", ha esordito Gattuso, sottolineando di essere perfettamente consapevole del contesto in cui è chiamato a operare. "Conoscevo già tutte le problematiche prima di accettare questo incarico. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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