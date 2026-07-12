Il prezzo del gas tutelato è salito a 0,50 euro per metro cubo per giugno 2026. Nel frattempo, il PSV, il prezzo di riferimento, è diminuito rispetto a ieri. Questi dati vengono aggiornati quotidianamente e rappresentano un indicatore importante per le famiglie italiane, poiché influenzano il costo della bolletta.

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente della materia prima è un indicatore fondamentale per capire quanto peserà la bolletta sulle famiglie italiane. Conoscere il valore fissato da ARERA per il servizio di tutela della vulnerabilità e monitorare l’andamento del mercato all’ingrosso (PSV) permette di stimare con maggiore precisione quanto si spenderà nei prossimi mesi. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 12 Luglio 2026 è fissato da ARERA in 0,504871 €Smc. A questo valore si aggiungono costi di trasporto, oneri di sistema e imposte, che variano in base ai consumi e alla zona geografica. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Gas, lieve rialzo per il prezzo tutelato: a giugno 2026 è 0,50 €/Smc. PSV in calo rispetto a ieri

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