Due giovani sono stati arrestati ieri sera dopo aver rubato in auto di turisti in diverse località della provincia. I carabinieri hanno ricevuto numerose segnalazioni e hanno individuato i responsabili grazie alle testimonianze. Le denunce recenti riguardano anche tre persone che avevano svaligiato vetture a Monteroni, Sovicille e Monte Oliveto Maggiore. Le auto sono state danneggiate e i ladri sono stati fermati prima di poter fuggire.

di Laura Valdesi Furti sulle auto dei turisti nelle località più attrattive della nostra provincia, i carabinieri hanno ricevuto molte segnalazioni. E denunciato di recente anche tre persone che, in trasferta, avevano compiuto colpi nelle vetture a Monteroni, Sovicille e Monte Oliveto Maggiore. Annunciando che avrebbero tenuto la guardia alta, invitando al contempo a non lasciare oggetti personali in vista all’interno delle vetture. Non è semplice evitarlo però nel caso dei tantissimi turisti che soggiornano nelle location più iconiche del Senese, a partire dalla Val d’Orcia. Proprio in quest’area sembra che fosse stata segnalata la presenza di un camper sospetto per cui i carabinieri stavano cercando di individuarlo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Furto nell’auto dei turisti. Arrestati due giovanissimi

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Noto. Stretta della Polizia contro i furti nelle auto dei turisti: due arresti a Vendicari

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