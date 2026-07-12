Durante le vacanze, molti appartamenti restano vuoti, aumentando il rischio di furti. Una tecnica utilizzata dai malintenzionati consiste nell’uso di una sostanza chiamata “colla invisibile”, che permette di immobilizzare le persone all’interno delle abitazioni. Per proteggersi, è consigliabile installare sistemi di allarme, luci automatiche e verificare periodicamente la sicurezza delle entrate. La presenza di vicini che segnalano attività sospette può inoltre contribuire a prevenire intrusioni.

Ci troviamo nella stagione che, per eccellenza, significa vacanze, ferie, viaggi e spostamenti. Che sia per poche ore o intere settimane, sono numerosi gli appartamenti che rimangono senza proprietari con tutte le conseguenze del caso. Molto spesso non accade nulla, gli antifurti riescono a tenere lontani i ladri ma, altre volte, risulta determinante un particolare che spesso sfugge anche agli occhi più attenti dei proprietari. Cos’è la “tecnica della colla”. Oltre a “studiare” quali sono le abitudini di chi entra ed esce dagli appartamenti, gli orari e i componenti del nucleo familiare, i topi d’appartamento stanno affinando sempre di più una tecnica che consente loro di sapere, con estrema precisione, se una casa è “disabitata” o meno per un certo periodo di tempo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Furti in casa: cos’è la “colla invisibile” e come difendersi dai topi d’appartamento

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