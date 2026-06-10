I ladri di appartamento utilizzano spesso la tecnica del filo di colla per entrare nelle case. Questa strategia consiste nel far aderire un sottile filo di colla a una finestra o a una porta per aprirla senza forzare. Con l’arrivo dell’estate e l’aumento di viaggi e vacanze, si registra un incremento di furti in abitazione. Molti italiani hanno già iniziato le partenze, mentre altri sono in programma nei prossimi mesi.

L'estate è imminente. Le belle giornate hanno spinto molti italiani a mettersi in viaggio. Qualcuno andrà in vacanza nei prossimi mesi, altri hanno già cominciato. Questo, purtroppo, si traduce anche in una maggiore attività dei ladri d'appartamento, che approfittano del periodo per entrare nelle case vuote e portare via denaro, gioielli e tutto ciò che possa essere ritenuto di valore. Prima di passare all'azione, però, il malviventi devono accertarsi che l'abitazione sia realmente vuota e priva di rischi. Le tecniche impiegate sono molteplici e tra queste c'è la "famosa" tecnica del filo di colla. Ne sanno qualcosa i residenti del Rione Alto di Napoli, alle prese con una lunga serie di colpi commessi ai danni delle loro dimore. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Occhio alla tecnica del filo di colla: così i ladri d'appartamento vi svuotano casa

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used as a bloody lab rat for her sister, so she reborn to buy a private island to ruin them!

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