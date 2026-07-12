furti di orologi di lusso foglio di via per coppia di sospetti

Una coppia di sospetti, già nota alle forze dell'ordine, è stata allontanata da Forte dei Marmi con un foglio di via di tre anni. La polizia ha intercettato i due a bordo di un’auto sospetta segnalata come utilizzata per commettere furti di orologi di lusso. L'intervento è stato effettuato con la collaborazione della polizia locale.

Forte dei Marmi, 12 luglio 2026 – Foglio di via per tre anni da Forte dei Marmi per un uomo e una donna, già noti alle forze dell'ordine. I due sono stati intercettati da una volante della polizia, in collaborazione con la polizia locale, su un' auto sospetta, segnalata come utilizzata da persone dedite ai furti. I sospetti. A bordo un uomo di 30 anni ed una donna di 39, di nazionalità romena, che sono stati accompagnati in commissariato. Entrambi avrebbero precedenti, tra i quali furti di orologi di valore, ed erano ben vestiti indossando sotto magliette di colore diverso, molto probabilmente, secondo gli investigatori, per agevolarsi la fuga e far perdere le tracce nel caso ce ne fosse stato bisogno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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