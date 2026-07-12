Un incendio in una casa vacanze ha provocato l’evacuazione di 40 persone, tra cui sette bambini. Il fumo ha invaso gli ambienti, portando all’intervento dei soccorritori. Undici persone sono state trasportate in ospedale per accertamenti, tutte a causa di un principio di intossicazione da inalazione di fumo. Nessuna persona ha riportato ferite gravi. Le operazioni di spegnimento sono durate diverse ore.

Quaranta persone evacuate, 11 delle quali, tra cui sette bambini, costrette ad accertamenti in ospedale per un principio di intossicazione. L’emergenza, scattata alle 5 di mattina di sabato 11 luglio in una casa vacanze di Tonezza del Cimone, si è risolta senza gravi conseguenze ma sono stati attimi di paura quelli vissuti dai ragazzi e dagli animatori di un campo scuola di una parrocchia di Legnaro, nel Padovano ospiti della casa «Anna Maria Taigi» di contra’ Via, struttura di proprietà della chiesa bassanese di «San Donato», utilizzata per i campi scuola dell’Acr (Azione cattolica ragazzi). Il fumo, causato dal malfunzionamento elettrico dell’impianto di illuminazione di una stanza, ha invaso buona parte dell’edificio, rendendo necessaria precauzionalmente l’immediata evacuazione dei quaranta ospiti presenti. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

© Corrieredelveneto.corriere.it - Fumo e paura in una casa vacanze: 40 evacuati e 11 al Pronto soccorso

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