Una casa vacanze a Tonezza è stata evacuata sabato mattina dopo che si è sviluppato un incendio che ha riempito l’edificio di fumo. Sono stati portati in ospedale 11 persone, tra cui alcuni bambini, per intossicazione. Complessivamente, 50 persone, tra cui 35 bambini, sono state fatte uscire dall’immobile. Non ci sono feriti gravi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.

TONEZZA DEL CIMONE (VICENZA) - Alba di paura in una casa vacanze di Tonezza sabato 11 luglio: la struttura è stata invasa dal fumo e tutte le 50 persone presenti (tra cui 35 bambini) sono state evacuate. Undici di loro sono state portate all'ospedale per intossicazione da fumo. L'intervento L'allarme è scattato alle 5 quando le stanze dello stabile si sono riempite di fumo. La prima causa ipotizzata dai vigili del fuoco è un malfunzionamento di un impianto di illuminazione. I pompieri, intervenuti in forze, hanno proceduto all'evacuazione di tutti i presenti: 35 bambini in vacanza 15 adulti. Una volta portati all'esterno si è proceduto con la bonifica e la messa in sicurezza. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Casa vacanze satura di fumo: 35 bambini e 15 adulti evacuati. Undici intossicati all'ospedale

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