Un uomo è morto durante un tentativo di arresto in cui non è stata trovata responsabilità degli agenti coinvolti. La perizia ha escluso che la procedura di arresto abbia causato la morte. Prima di conoscere i risultati ufficiali, gli agenti sono stati rimossi dai servizi investigativi e assegnati a compiti d’ufficio. La loro paga è stata sospesa in attesa di ulteriori verifiche.

Non era stata la procedura d’arresto a uccidere. Ai poliziotti indagati fu tagliata la paga Eppure prima ancora che fosse accertata una loro responsabilità, gli agenti sono stati tolti dai servizi investigativi e destinati a mansioni d’ufficio. Il cambio di impiego ha comportato anche la perdita di almeno 500 euro al mese di straordinari. La Squadra mobile di Aosta si è così ritrovata con cinque operatori in meno sul territorio. Ora la consulenza del medico legale Roberto Testi ridimensiona le ipotesi sulle quali era stata aperta l’indagine. «Non è difficile fornire una risposta» sulla causa della morte di Davide Suvilla, scrive il consulente: l’uomo morì per una gravissima lesione tra il cranio e la colonna cervicale, capace di interrompere le funzioni vitali «in tempi pressoché immediati». 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Fugge all’alt e muore: perizia scagiona gli agenti

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