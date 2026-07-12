Fratelli d’Italia riunisce i Decisi a Gravina | il partito punta sul territorio e sul dialogo con i cittadini

Da dayitalianews.com 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Gravina di Catania, il partito Fratelli d’Italia ha organizzato un incontro nazionale intitolato “Decisi a difendere ancora l’Italia”. L’evento ha visto la partecipazione dei vertici del partito e si è concentrato sul rapporto con il territorio e con i cittadini. La riunione ha avuto come obiettivo rafforzare il legame locale e promuovere il dialogo diretto con gli iscritti e gli elettori.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS A Gravina di Catania l’incontro nazionale con i vertici di FdI. Gravina di Catania è stata per un giorno il punto di riferimento nazionale di Fratelli d’Italia, ospitando l’incontro dal titolo “Decisi a difendere ancora l’Italia”. L’appuntamento ha riunito amministratori, rappresentanti istituzionali e simpatizzanti del partito, con l’obiettivo di fare il punto sull’attività di governo e sulle prospettive future. All’iniziativa hanno partecipato numerosi esponenti di primo piano di FdI, tra cui il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci, il senatore Salvo Pogliese, l’ europarlamentare Ruggero Razza, il... 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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