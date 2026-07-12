Fratelli d’Italia riunisce i Decisi a Gravina | il partito punta sul territorio e sul dialogo con i cittadini

Notizia in breve

A Gravina di Catania, il partito Fratelli d’Italia ha organizzato un incontro nazionale intitolato “Decisi a difendere ancora l’Italia”. L’evento ha visto la partecipazione dei vertici del partito e si è concentrato sul rapporto con il territorio e con i cittadini. La riunione ha avuto come obiettivo rafforzare il legame locale e promuovere il dialogo diretto con gli iscritti e gli elettori.