Fratelli d’Italia riunisce i Decisi a Gravina | il partito punta sul territorio e sul dialogo con i cittadini
A Gravina di Catania, il partito Fratelli d’Italia ha organizzato un incontro nazionale intitolato “Decisi a difendere ancora l’Italia”. L’evento ha visto la partecipazione dei vertici del partito e si è concentrato sul rapporto con il territorio e con i cittadini. La riunione ha avuto come obiettivo rafforzare il legame locale e promuovere il dialogo diretto con gli iscritti e gli elettori.
ABBONATI A DAYITALIANEWS A Gravina di Catania l’incontro nazionale con i vertici di FdI. Gravina di Catania è stata per un giorno il punto di riferimento nazionale di Fratelli d’Italia, ospitando l’incontro dal titolo “Decisi a difendere ancora l’Italia”. L’appuntamento ha riunito amministratori, rappresentanti istituzionali e simpatizzanti del partito, con l’obiettivo di fare il punto sull’attività di governo e sulle prospettive future. All’iniziativa hanno partecipato numerosi esponenti di primo piano di FdI, tra cui il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci, il senatore Salvo Pogliese, l’ europarlamentare Ruggero Razza, il... 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Segui gli aggiornamenti su Italia.
Notizie e thread social correlati
Aeroporto Ridolfi: il M5S riunisce i cittadini sul futuro dello scaloIl Movimento 5 Stelle ha convocato un incontro con i cittadini per discutere del futuro dello scalo aeroportuale Ridolfi.
Starmer punta sul prestito Ue all’Ucraina per allargare il dialogo con BruxellesIl governo britannico ha manifestato interesse a partecipare al prestito europeo da 90 miliardi di euro destinato all’Ucraina, cercando di rafforzare...
Temi più discussi: Lunedì 13 luglio 2026 alle ore 9.00 si riunisce la Seconda Commissione Consiliare; Oltre a Tajani e Salvini anche Arianna Meloni sarà alla festa americana. Fili e diplomazie; Legge elettorale, fuorisede e preferenze: i nodi ancora sul tavolo del governo; Sansepolcro: ufficiale l’ingresso in maggioranza di Fratelli d’Italia.
Arianna Meloni: Rivendichiamo le preferenze. Rampelli: Io sindaco? Alemanno mi ha bruciato. Fratelli d'Italia si riunisce a Roma, dove il candidato sindaco ancora non c'è. Di @GinevraLeganza x.com
Fratelli d’Italia tocca il risultato più basso dalle ultime elezioni nel nuovo sondaggio di Termometro politico. La fiducia nella presidente del Consiglio scende ai minimi Ecco i risultati: https://fanpa.ge/ohIBp facebook
Fratelli d’Italia, sabato 11 luglio a Gravina di Catania un confronto con i cittadini sul valore della stabilità del GovernoSarà una serata dedicata al confronto con il territorio, all'approfondimento dell'azione di Governo e alle prospettive future dell'Italia quella promossa da Fratelli d'Italia sabato 11 luglio, alle or ... gazzettinonline.it
Fratelli d’Italia: Il nuovo ospedale di Catanzaro dovrà sorgere nell’area del Pugliese-CiaccioFdi Il nuovo ospedale di Catanzaro dovrà sorgere nell'area del Pugliese-Ciaccio Farlo a Germaneto svuoterebbe ulteriormente la città ... giornaledicalabria.it