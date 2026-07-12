francia spagna e inghilterra argentina dunque

Il quarto di finale tra Argentina e Svizzera è stata la 100esima partita di questi Mondiali maschili di calcio. Le semifinali sono Francia contro Spagna e Inghilterra contro Argentina, con tre delle quattro squadre che non si sono mai affrontate in questa fase del torneo. La finale potrebbe essere una rivincita del 2022, ma le altre tre semifinali sono inedite.

In semifinale ai Mondiali ci sono le miglior quattro squadre al mondo: una finale potrebbe essere una rivincita del 2022, altre tre sarebbero inedite Il quarto quarto di finale tra Argentina e Svizzera è stata la 100esima partita di questi Mondiali maschili di calcio. Ne restano solo altre quattro. Le due semifinali – Francia-Spagna il 14 luglio e Inghilterra-Argentina il 15 luglio –, la sempre poco utile finale per il terzo posto e soprattutto la finale, domenica 19 luglio alle 21 italiane. Le quattro squadre rimaste hanno fatto percorsi diversi ma con elementi comuni. Tutte hanno dimostrato, chi più spesso chi solo una volta, di saper vincere partite sporche e ruvide, in cui le cose sembrano mettersi male. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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FRANCIA-SPAGNA E ARGENTINA-INGHILTERRA, CHE SEMIFINALI E CHE POLEMICHE!

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