Un attore di 33 anni ha raccontato di aver iniziato a recitare a cinque anni, esibendosi in una compagnia teatrale amatoriale. A 12 anni, si stava già preparando per entrare in un’accademia di recitazione. Ha spiegato che conoscere fin da bambino la propria passione rappresenta un dono. La sua esperienza nel settore si estende per quasi 30 anni, anche se la carriera professionale è iniziata più tardi.

Una tecnica affinata in quasi 30 perché Francesco Russo, anche se di anni ne ha solo 33, ha cominciato a recitare a teatro in una compagnia amatoriale quando ne aveva 5. All’Italian Global Series ha appena ricevuto il Premio Maximo come miglior attore comedy per il ruolo di Pierpaolo nella terza stagione di Call My Agent - Italia. Ricorda il primissimo che ha vinto nella sua carriera? «Si chiamava Meno di Trenta ed era dedicato agli attori sotto i trent’anni, per la mia interpretazione nel film A Classic Horror Story. Mentre per Call My Agent ero arrivato nella cinquina finale dei Ciak d’oro». Ne approfitto per farle una domanda che molti si pongono: la quarta stagione di Call My Agent ci sarà? «Per ora no. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Francesco Russo: «Sapere fin da bambino qual è la tua passione è un regalo. Ho iniziato a recitare a 5 anni, a 12 mi preparavo già per entrare a studiare in Accademia»

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Francesco Russo [at] Link Academy Radio - January 2026

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