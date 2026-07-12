FOTO Nek al BCT | Se una regola c’è… è quella di emozionarsi tutti insieme

Notizia in breve

Durante la decima edizione del BCT, il cantante Nek ha partecipato a un photocall e ha poi incontrato il pubblico a piazza Santa Sofia, dove è stato intervistato da un conduttore noto del festival. La manifestazione si è protratta fino a sera, attirando un gran numero di persone. Nek ha commentato la sua presenza dicendo che, se c’è una regola, è quella di emozionarsi tutti insieme. La giornata ha visto un’ampia partecipazione di pubblico e momenti di confronto con l’artista.