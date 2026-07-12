FOTO Nek al BCT | Se una regola c’è… è quella di emozionarsi tutti insieme
Durante la decima edizione del BCT, il cantante Nek ha partecipato a un photocall e ha poi incontrato il pubblico a piazza Santa Sofia, dove è stato intervistato da un conduttore noto del festival. La manifestazione si è protratta fino a sera, attirando un gran numero di persone. Nek ha commentato la sua presenza dicendo che, se c’è una regola, è quella di emozionarsi tutti insieme. La giornata ha visto un’ampia partecipazione di pubblico e momenti di confronto con l’artista.
Tempo di lettura: 3 minuti di Valentina Scognamiglio Un bagno di folla per Nek nella decima edizione del BCT, iniziato nel pomeriggio durante il photocall e protrattosi fin in tarda serata a piazza Santa Sofia dove il cantante è stato intervistato dall’ormai veterano conduttore del festival Alessio Viola. All’anagrafe Filippo Neviani, classe ’72 (per nulla percepiti), una moglie, due figlie e un amore per la terra che, al contrario di Laura c’è sempre e non se ne andrà mai via. Nek ha contraccambiato l’abbraccio della folla non solo raccontandosi dalla gavetta al primo Festival di San Remo al successo esploso grazie alla sua ‘Laura non c’è’... 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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