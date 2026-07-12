E’ morto un ex linebacker delle Aquile, squadra di football americano di Ferrara, che ha militato nel team negli anni Ottanta. La notizia è stata comunicata dal club, che ha espresso cordoglio per la scomparsa di un giocatore molto conosciuto e stimato in quel periodo.

Lutto nella grande famiglia delle Aquile e del football americano ferrarese. Una nota del club infatti, comunica la scomparsa di Massimo Bonesi, giocatore molto noto e apprezzato negli anni ’80. "Nella primavera del 1982 – racconta il club – i primissimi Duchi, la giovanile, disputarono il loro primo scrimmage con casco e spalliera, attacco contro difesa. Lo staff della prima squadra era presente per assistere alla partitella e non potè non notare una figura che spiccava in modo netto, un uomo adulto in mezzo a dei ragazzini. Quel muscoloso diciottenne si chiamava Massimo Bonesi. Pur non avendo (ancora) mai visto un bilancere in vita sua, “Bone” era naturalmente dotato di un fisico possente e, allo stesso tempo, molto atletico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Football Americano, scomparso il linebacker che fece parte del team negli anni ‘80. Le Aquile piangono Massimo Bonesi

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REMEMBERING ROD MARTIN- The Underdog Linebacker Who Owned The Biggest Stage

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