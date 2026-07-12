Fondi Big Tech e un politico come garante | è questa la nuova architettura del potere economico

Le grandi aziende tecnologiche e i fondi di investimento gestiscono ingenti capitali attraverso grandi gestori patrimoniali. Questa nuova configurazione del potere economico coinvolge anche un politico come garante, creando un sistema in cui il controllo del denaro avviene in ambienti regolamentati. Seguire i flussi finanziari non porta più ai paradisi fiscali, ma a uffici di gestione patrimoniale, dove si gestiscono grandi patrimoni in modo trasparente e regolamentato.

Seguire il denaro, oggi, non porta più nei paradisi fiscali o nei circuiti opachi della finanza canaglia, conduce invece in luoghi regolamentati, persino noiosi: gli uffici dei grandi gestori patrimoniali. BlackRock, Vanguard e State Street amministrano insieme oltre venti trilioni di dollari, una cifra, tanto per capire, superiore al Pil combinato di Cina e Giappone. E dove è investito questo oceano di risparmio globale? In larga parte negli stessi cinque o sei titoli: Apple, Microsoft, Nvidia, Alphabet, Amazon, Meta. I “Grandi” della finanza passiva, dunque, figurano tra i primi azionisti di ciascuna di queste società — e, contemporaneamente, delle loro concorrenti, dei loro fornitori, delle banche che le finanziano e dei media che le raccontano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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