Il presidente egiziano ha inaugurato il nuovo quartier generale strategico, chiamato “Octagon” per la sua forma composta da otto edifici collegati. La struttura si trova nella Nuova Capitale Amministrativa, a est del Cairo. Il complesso sostituisce il precedente comando militare e si distingue per la sua architettura moderna. La cerimonia si è svolta alla presenza di ufficiali e rappresentanti delle forze armate.

Il presidente egiziano Abdel Fattah el-Sisi ha inaugurato il nuovo Strategic Command Headquarters, ribattezzato “Octagon” per la sua struttura composta da otto edifici interconnessi (anche in riferimento al Pentagono americano), nel cuore della Nuova Capitale Amministrativa, a est del Cairo. Presentato come il più grande complesso di comando del Medio Oriente, il centro integra sistemi di command and control (C2), comunicazioni, gestione delle crisi e tecnologie basate sull’intelligenza artificiale. Per il presidente egiziano rappresenta un salto di qualità nella capacità dello Stato di affrontare sfide e situazioni eccezionali. L’inaugurazione, tuttavia, racconta molto più della modernizzazione delle forze armate. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - L’Octagon di Sisi, la nuova architettura del potere egiziano

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ellekappa: il piano per una nuova architettura del potere globaleIl 15 maggio 2026 segnerà un passaggio importante nel panorama internazionale, con cambiamenti previsti nelle strutture di controllo tra le grandi...

Gli Anelli del Potere 3, svelata la data di uscita della nuova stagionePrime Video ha annunciato ufficialmente che gli episodi della terza stagione di Gli Anelli del Potere saranno disponibili a partire da una data...

L’Octagon di Sisi, la nuova architettura del potere egizianoIl presidente egiziano Abdel Fattah el-Sisi ha inaugurato il nuovo Strategic Command Headquarters, ribattezzato Octagon per la sua struttura composta da otto edifici interconnessi (anche in riferime ... formiche.net

Al-Sisi: L’Egitto non sarà mai un passaggio per la deportazione dei palestinesiIl presidente Sisi respinge con fermezza ogni ipotesi di sfollamento di massa da Gaza verso l’Egitto e definisce la guerra una pulizia etnica. Crescono fame, morti e pressioni internazionali Il ... it.euronews.com