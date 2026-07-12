La finale di Wimbledon 2026 tra Sinner e Zverev si gioca oggi, domenica 12 luglio, alle 17. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport 4K, in chiaro su TV8 e disponibile in streaming su NOW.

La finale Sinner-Zverev, domenica 12 luglio, in diretta dalle 17 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport 4K, in chiaro su TV8 e in streaming su NOW. Studio prepartita a partire dalle 16 con Eleonora Cottarelli, Boris Becker e Renzo Furlan Al termine ampio postpartita con la cerimonia di premiazione e le analisi delle giocate decisive. Telecronaca di Elena Pero, Paolo Bertolucci, Ivan Ljubi?i?Interviste di Angelo Mangiante,. su Digital-News.it L'articolo proviene da Digital-News. 🔗 Leggi su Digital-news.it

Segui gli aggiornamenti su Wimbledon.

© Digital-news.it - Finale Wimbledon 2026, Sinner-Zverev OGGI in diretta TV Sky, TV8 e Streaming NOW

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Finale Wimbledon 2026. Sinner-Zverev HIGHLIGHTS. JANNIK SINNER IN DIFFICOLTÀ.

Notizie e thread social correlati

A che ora Sinner-Zverev, Finale Wimbledon 2026: dove vederla in tv, streaming e decisione TV8Jannik Sinner ha sconfitto Novak Djokovic con un punteggio di 6-4, 6-4, 6-4, qualificandosi così alla finale di Wimbledon 2026.

Temi più discussi: Jannik Sinner LIVE a Wimbledon 2026 contro Alexander Sascha Zverev: aggiornamenti in diretta, cronaca e risultato in tempo reale | Tennis ATP oggi; Wimbledon, quando gioca Sinner in finale contro Zverev: è il quinto scontro nel 2026; Sinner-Zverev, quando si gioca finale Wimbledon? Data, orario, dove vederla in tv (in chiaro) e streaming; Wimbledon, ecco a che ora si giocherà la finale Sinner-Zverev.

Jannik #Sinner ha vinto il torneo di Wimbledon 2026, sconfiggendo in finale Alexander Zverev con il punteggio di 6-7(7), 7-6(2), 6-3, 6-4 dopo una battaglia di 3 ore e 46. Grande cuore rossonero! x.com

Wimbledon 2026, la finale è di Sinner: Jannik, here we go again!Il re d'Europa contro il dominatore del mondo sul prato più nobile del tennis. Oggi, domenica 12 luglio 2026 alle ore 17 al Centre Court dell'All England Club ha preso il via l'attesissima finale del ... vogue.it

Wimbledon Championships 2026 Men - Tabellone Radiale fino alle Semifinali reddit

Wimbledon, Sinner concede il bis: in finale batte Zverev 3 set a 1 ed è di nuovo campioneLeggi su Sky TG24 l'articolo Wimbledon, ora la finale Sinner-Zverev: Jannik perde 1° set al tie-break, in corso il 2° ... tg24.sky.it