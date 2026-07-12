Oggi il campo sportivo di Bedizzano ospita il festival di street culture, in occasione della giornata nazionale delle Pro loco. L’evento comprende musica, street art e ballo, con spettacoli dedicati a freestyle e hip hop. La manifestazione coinvolge le Pro loco dei paesi a monte e si svolge come un grande spettacolo pubblico, senza altre iniziative collaterali o interventi istituzionali.

In occasione dell’annuale giornata nazionale delle Pro loco, oggi il campo sportivo di Bedizzano ospita ‘A monte! Festival di street culture’. Non si tratta solo una vetrina per le Pro loco dei paesi a monte ma soprattutto un grande spettacolo di musica, street art e ballo con eventi dedicati al freestyle e all’hip hop. Saranno allestiti gli stand di tutte le Pro loco delle frazioni carraresi che avranno modo di valorizzare le proprie attività di promozione del territorio con i prodotti, anche gastronomici, legati alle frazioni montane di Carrara. Alle ore 18 parte il ’Freestyle Battle dei Muretti’ a cura di Fortitudo, una importante occasione di condivisione per un movimento di aggregazione giovanile di ambito nazionale che coinvolge ormai partecipanti da tutta la Toscana e dalle regioni limitrofe. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’Festival di street culture’. Spettacolo a Bedizzano con hip hop, rap e ballo

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