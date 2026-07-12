Festa degli ottant’anni per Cna Martedì sul palco della piazza
Cna festeggia gli ottant’anni con un evento martedì in piazza ad Argenta. La celebrazione si inserisce nelle attività di commemorazione per gli ottant’anni di Cna Ferrara, che sono state annunciate e proseguono nel corso della settimana.
Cna compie ottant’anni e fa festa anche ad Argenta. Come ampiamente annunciato, le celebrazioni per l’ottantesimo di Cna Ferrara stanno proseguendo sui territori: Bondeno, l’Area del Delta il 3 luglio con la serata dei Trepponti, e ora Argenta, con una serata coinvolgente rivolta a tutto il Medio Ferrarese che conterrà musica, celebrazione, intrattenimento e anche gastronomia. La serata è stata ideata e organizzata dal direttivo di Cna Medio Ferrarese, e in particolare dalla presidente Paola Andreatti e dal responsabile Diego Prado. Martedì dalle 18.3019, il palco di Piazza Garibaldi ospiterà quindi la serata Cna, inserita a pieno titolo nel calendario di Estate Argenta 2026, la rassegna che dal 16 giugno al 28 luglio anima il centro cittadino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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