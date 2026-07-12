Cna festeggia gli ottant’anni con un evento martedì in piazza ad Argenta. La celebrazione si inserisce nelle attività di commemorazione per gli ottant’anni di Cna Ferrara, che sono state annunciate e proseguono nel corso della settimana.

Cna compie ottant’anni e fa festa anche ad Argenta. Come ampiamente annunciato, le celebrazioni per l’ottantesimo di Cna Ferrara stanno proseguendo sui territori: Bondeno, l’Area del Delta il 3 luglio con la serata dei Trepponti, e ora Argenta, con una serata coinvolgente rivolta a tutto il Medio Ferrarese che conterrà musica, celebrazione, intrattenimento e anche gastronomia. La serata è stata ideata e organizzata dal direttivo di Cna Medio Ferrarese, e in particolare dalla presidente Paola Andreatti e dal responsabile Diego Prado. Martedì dalle 18.3019, il palco di Piazza Garibaldi ospiterà quindi la serata Cna, inserita a pieno titolo nel calendario di Estate Argenta 2026, la rassegna che dal 16 giugno al 28 luglio anima il centro cittadino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Festa degli ottant’anni per Cna. Martedì sul palco della piazza

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