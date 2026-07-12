Vozinha si trova a Capo Verde, sulla spiaggia di Mindelo, nell’isola di São Vicente. La sua popolarità sui social è cresciuta rapidamente, tanto che star come Beckham e Messi sono interessate a portarlo a Miami. La sua immagine si diffonde tra i follower, mentre l’isola di São Vicente, con circa 300.000 abitanti, è nota per aver sfidato l’Argentina campione del mondo, perdendo 3-2 ma attirando attenzione internazionale.

Vozinha è al mare. A Capo Verde, nella sua Mindelo, isola di São Vicente, una delle 10 che compongono l’arcipelago africano che ha un sesto degli abitanti di Buenos Aires e ha messo alle corde l’Argentina campione del mondo, perdendo 3-2 ma conquistando il mondo. Vozinha se la gode: Capo Verde è impazzita per le gesta degli Squali Blu, accolti a casa come eroi. Vozinha davanti a sé ha l’oceano Atlantico, e spera di attraversarlo verso nordovest, per raggiungere Miami. Guarda l’orizzonte e intravede Leo Messi. Già, perché il Mondiale gli ha cambiato la vita: parate, lacrime e il boom di follower hanno attirato l’attenzione dell’Inter Miami. David Beckham sta pensando che l’arrivo di Vozinha nella sua franchigia potrebbe far bene alla squadra e al club. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Fenomeno Vozinha, sui social è una star: Beckham e Messi lo vogliono a Miami

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