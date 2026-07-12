Federer torna sull' erba di Wimbledon | è sempre una gioia per gli occhi
Federer ha disputato un match sull’erba di Wimbledon, visibile in un video pubblicato dagli account social del torneo. Il tennista svizzero, 44 anni, ha vinto otto volte il torneo a Londra. Il video mostra Federer sul campo dell’All England Lawn Tennis Club, con il pubblico presente. La sua presenza ha attirato l’attenzione degli appassionati e degli spettatori online.
Gli account social di Wimbledon hanno pubblicato questo video che vede protagonista su uno dei campi dell'All England Lawn Tennis Club Roger Federer, 44 anni, vittorioso 8 volte a Londra, più di tutti. Vederlo con la racchetta in mano è sempre una gioia per gli occhi. (X @Wimbledon). 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it
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Roger Federer returns to Wimbledon | The Championships 2026
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