Una raccolta di farmaci è in corso presso il centro Ca’ Vaina, promossa dall’iniziativa internazionale ‘Let Cuba Breathe - Nuestra América Convoy’. L’obiettivo è raccogliere medicinali e presidi sanitari di prima necessità da inviare a Cuba, che si trova in una grave emergenza sanitaria. Anche Imola ha aderito all’iniziativa, contribuendo con medicinali raccolti presso il centro. La consegna dei farmaci è prevista per agosto.

Una scatola di farmaci, un gesto di solidarietà, un aiuto concreto per chi oggi vive una grave emergenza sanitaria. Anche Imola partecipa alla raccolta di medicinali promossa da ‘ Let Cuba Breathe - Nuestra América Convoy ’, iniziativa internazionale che ad agosto porterà sull’isola farmaci e presidi sanitari di prima necessità. La campagna nasce in un contesto di forte difficoltà per il sistema sanitario cubano, alle prese con carenze di medicinali e materiali ospedalieri. Una situazione che gli organizzatori collegano all’inasprimento delle sanzioni statunitensi e alle conseguenze economiche dell’embargo, mentre diversi osservatori hanno evidenziato come la crisi energetica e la scarsità di forniture abbiano aggravato le condizioni della sanità dell’isola. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Farmaci per Cuba. La raccolta attiva al centro Ca’ Vaina

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