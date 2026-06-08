Formigine attiva la nuova viabilità per accedere al centro storico

Notizia in breve

Il Comune di Formigine ha avviato una nuova viabilità per l'accesso al centro storico, modificando la circolazione stradale e l’ingresso nell’Area Pedonale Urbana. La riorganizzazione segue un modello adottato in altre città, con l’obiettivo di regolamentare meglio il traffico e tutelare l’area pedonale. Le modifiche riguardano l’asse delle strade principali e le modalità di accesso alle zone centrali, senza indicare ulteriori dettagli sui percorsi o restrizioni specifiche.