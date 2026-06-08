Formigine attiva la nuova viabilità per accedere al centro storico
Il Comune di Formigine ha avviato una nuova viabilità per l'accesso al centro storico, modificando la circolazione stradale e l’ingresso nell’Area Pedonale Urbana. La riorganizzazione segue un modello adottato in altre città, con l’obiettivo di regolamentare meglio il traffico e tutelare l’area pedonale. Le modifiche riguardano l’asse delle strade principali e le modalità di accesso alle zone centrali, senza indicare ulteriori dettagli sui percorsi o restrizioni specifiche.
Una riorganizzazione sulla scia di quanto di tragico successo a Modena in via Emilia. Vanno in questa direzione le novità introdotte dal Comune di Formigine in fatto di circolazione stradale e accesso all'Area Pedonale Urbana (APU) nel cuore del centro storico. L'intervento nasce con l'obiettivo. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
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