La7 ha ospitato un intervento di un generale, dopo che la sinistra aveva cercato di sfruttare la sua figura contro la maggioranza. La trasmissione con Marianna Aprile e Luca Telese si è svolta subito dopo un'intervista precedente, senza che ci siano state reazioni o interventi significativi da parte degli ospiti o del pubblico. La strategia di alleanze politiche sembra essere ancora in fase di definizione, con le alleanze che si formano vicino al voto.

La sinistra sta provando a usare Roberto Vannacci contro la maggioranza e così, dopo la passerella da Lilli Gruber in cui la conduttrice non ha brillato per capacità argomentativa, il generale è stato invitato a In Onda con Marianna Aprile e Luca Telese. Una sorta di fuoco incrociato in cui hanno tentato di metterlo contro la maggioranza, inutilmente: il risultato è apparso fallimentare, e il target della sinistra, ancora una volta, non è stato raggiunto. “Sono contestato da chi non vorrebbe che parlassi. Io chiedo sempre cosa volete, un aumento di stipendio? No, noi non vogliamo che Vannacci esprima le proprie idee: è l'intolleranza di questi manifestanti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Fallisce l’assalto di La7 a Vannacci: "Le alleanze si fanno a ridosso del voto"

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