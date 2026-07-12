E state, tempo di tintarella e di giornate trascorse all’aria aperta. Ma è ormai noto che un’esposizione al sole senza un’adeguata protezione può accelerare il processo di invecchiamento cutaneo. Non è raro, infatti, che a parità di età anagrafica, un viso possa apparire più segnato di un altro proprio a causa degli effetti di un’esposizione solare scorretta e prolungata. Ecco allora un vademecum da tenere a mente, sotto l’ombrellone, per prevenire i danni del sole e giocare d’anticipo, utilizzando la protezione solare nel modo più corretto. Quanta crema solare serve davvero? X Leggi anche › Protezione solare “100”: cosa vuol dire? E quando sceglierla? Protezione solare, le vere mosse anti-invecchiamento. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Facile dire "protezione solare", ma sapete che quasi tutte commettiamo questi errori?

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Everyone Mocked the Useless Girl, Until They Learned She Was the Supreme Goddess All Powers Obeyed

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