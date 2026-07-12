facce famose sugli spalti di wimbledon

Durante il torneo di Wimbledon, vari volti noti sono stati fotografati sugli spalti, tra cui Nicole Kidman, Hugh Grant, Cynthia Erivo, Dustin Hoffman, Jodie Foster e Jennifer Lopez. Il torneo si è concluso domenica sera con la vittoria di Jannik Sinner, che ha conquistato il titolo per la seconda volta consecutiva. La finale ha visto Sinner battere il suo avversario in tre set. I partecipanti e gli spettatori hanno assistito a un evento che ha attirato l'attenzione internazionale.

Nicole Kidman, Hugh Grant, Cynthia Erivo, Dustin Hoffman, Jodie Foster, Jennifer Lopez e gli altri fotografati in questi giorni Wimbledon, il più prestigioso torneo di tennis al mondo, si è concluso domenica sera con la vittoria di Jannik Sinner per la seconda volta consecutiva. Sabato sera la finale femminile era stata vinta dalla tennista ceca Linda Noskova. Nelle scorse settimane, e come ogni anno, sugli spalti dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club di Londra si sono viste molte facce note. Tra le più fotografate ci sono state quelle di Nicole Kidman, Ben Stiller, Andrew Garfield, Jennifer Lopez, Cynthia Erivo e Keira Knightley, oltre ad Anna Wintour e Hugh Grant, presenze fisse da molte edizioni. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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