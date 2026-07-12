Durante il GP di Germania al Sachsenring, Fabio Di Giannantonio si è ritirato a causa di una caduta. Dopo l’incidente, ha dichiarato di non sapere cosa abbia causato la caduta e di assumersi la responsabilità come suo errore. La gara era la penultima del Motomondiale 2026 e il ritiro ha interrotto la sua partecipazione alla corsa. Non sono stati forniti dettagli su eventuali danni o condizioni fisiche successive all’incidente.

Non ci voleva. Fabio Di Giannantonio si è dovuto ritirare in occasione della gara lunga valida per il GP di Germania, undicesimo appuntamento del Motomondiale 2026 di MotoGP andato in scena questo fine settimana presso il tracciato del Sachsenring. Il pilota in forza al Team Pertamina Enduro VR46 Racing è infatti quando mancavano 27 giri è caduto in curva 10, lasciando così campo aperto a Marc Marquez, poi vincitore davanti alle Trackhouse guidate da Ai Ogura e Raul Fernandez, secondo e terzo classificato. Una volta arrivato in zona mista, il nativo di Roma ha commentato la sua giornata: “ Dai dati il giro è uguale a quello di prima, forse ero un filo più vicino ad Ogura, vai a capire l’aerodinamica. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Fabio Di Giannantonio: “Non so cosa ha provocato la caduta, ma la prendo come un errore mio”

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