Venerdì intenso per il pilota di MotoGP, che ha ottenuto un terzo posto nelle sessioni di FP1 e pre-qualifiche per il GP di Germania sul circuito del Sachsenring. La gara, settimo appuntamento del Mondiale 2026, si svolge questo fine settimana. Durante le qualifiche, il pilota ha commentato che si aspetta l’arrivo delle Aprilia, nonostante abbia avuto una buona giornata. La competizione prosegue con le prove ufficiali previste nelle prossime ore.

Un venerdì impegnativo per Fabio Di Giannantonio. Il pilota in forza alla Pertamina Enduro VR46 ha raccolto un terzo posto nella FP1 e nelle pre-qualifiche valide per il GP di Germania, undicesimo appuntamento valido per il Mondiale 2026 di MotoGP in scena questo fine settimana presso l’iconico tracciato del Sachsenring. Una volta arrivato in zona mista, il centauro, che l’anno prossimo indosserà ufficialmente la tuta della KTM, ha commentato la sua giornata, offrendo diversi spunti di riflessione: “ È stata una buonissima giornata in quanto in termini di passo sono stato veloce con la media usata, soprattutto stamattina – ha detto Diggia – ma alla fine il pomeriggio serve soltanto ad entrare in Q2, dunque l’obiettivo è centrato. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Fabio Di Giannantonio: “Ottima giornata, ma le Aprilia arriveranno”

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