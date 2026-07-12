Durante il Gran Premio di Germania a Sachsenring, Fabio Di Giannantonio si è ritirato dopo una caduta. Il pilota ha dichiarato di non conoscere la causa dell’incidente e di considerarlo un suo errore. La gara, valida per l’undicesimo appuntamento del Motomondiale 2026 di MotoGP, si è conclusa con il ritiro del motociclista italiano.

Non ci voleva. Fabio Di Giannantonio si è dovuto ritirare in occasione della gara lunga valida per il GP di Germania, undicesimo appuntamento del Motomondiale 2026 di MotoGP andato in scena questo fine settimana presso il tracciato del Sachsenring. Il pilota in forza al Team Pertamina Enduro VR46 Racing è infatti quando mancavano 27 giri è caduto in curva 10, lasciando così campo aperto a Marc Marquez, poi vincitore davanti alle Trackhouse guidate da Ai Ogura e Raul Fernandez, secondo e terzo classificato. Una volta arrivato in zona mista, il nativo di Roma ha commentato la sua giornata: “ Dai dati il giro è uguale a quello di prima, forse ero un filo più vicino ad Ogura, vai a capire l’aerodinamica. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Fabio Di Giannantonio: “Non so cosa ha provocato la caduta, lo prendo come un mio errore”

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Fabio Di Giannantonio: “Non so cosa ha provocato la caduta, ma la prendo come un errore mio”Durante il GP di Germania al Sachsenring, Fabio Di Giannantonio si è ritirato a causa di una caduta.

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