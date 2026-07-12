Il Centrodestra per Empoli ha presentato un esposto al prefetto di Firenze riguardo alla situazione dell’ex stabilimento Montevivo. Gli esponenti del gruppo chiedono risposte sulla gestione e lo stato attuale dell’area. La denuncia si concentra sulla mancanza di interventi concreti e sulla necessità di chiarimenti ufficiali. Nessuna ulteriore informazione è stata fornita sui dettagli specifici delle problematiche sollevate.

Andrea Poggianti e Gabriele Chiavacci del Centrodestra per Empoli hanno presentato un esposto al prefetto di Firenze riguardo la situazione dell’ex stabilimento Montepagani (o Montevivo). Nell’esposto viene evidenziato come l’immobile, "da anni in stato di completo abbandono, risulti facilmente accessibile e sia oggetto di continue segnalazioni da parte dei cittadini" e che "numerosi residenti riferiscono di un costante via vai di persone e della presunta presenza di attività illecite, tra cui episodi riconducibili a spaccio e consumo di stupefacenti ". Il documento sottolinea come i tentativi di impedire l’accesso con recinzioni provvisorie si siano dimostrati "del tutto inefficaci, lasciando irrisolto un problema che coinvolge sicurezza urbana e incolumità di chi si introduce abusivamente all’interno della struttura". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ex Montevivo . Esposto al Prefetto : "Servono risposte"

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