Due persone sono state condannate per estorsione dopo aver minacciato un ex amante con frasi come “Ti vengo a prendere”. La vicenda riguarda una coppia che, dopo la fine della relazione, avrebbe rivolto minacce all’uomo, che si era innamorato di un’altra donna. La condanna segue le accuse di aver esercitato pressione e intimidazioni nei confronti dell’ex partner, creando un clima di paura e tensione.

Grosseto, 12 luglio 2026 – La loro storia era finita da tempo. Ma la donna, insieme al suo nuovo compagno del quale si era invaghita, gli avevano trasformato la vita in un inferno. Erano loro – secondo la ricostruzione fatta in sede di indagine – a minacciarlo costantemente che avrebbero raccontato di quella sua relazione extraconiugale alla moglie. Minacciandolo con frasi del tipo ‘ ti vengo a prendere ’, ‘ non fare il leone e non andare dai carabinieri’, ‘ stai attento’ ed altre cose del genere. Circostanze, queste, che hanno costretto l’uomo, atteso anche fuori dal posto di lavoro in più di un’occasione, di corrispondere loro del denaro, in parte attraverso contante, in parte con bonifici intestati alla nuova coppia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Estorsione, due condanne. Coppia minaccia l’ex amante: “Ti vengo a prendere”

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