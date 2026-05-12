Durante il concerto di Blanco a Milano, l’artista ha raccontato un episodio divertente del suo passato al liceo, parlando di quando si è fatto pipì addosso durante un cambio. Lo spettacolo, tenutosi il 11 maggio all’Unipol Forum, ha visto il cantante esibirsi davanti a un pubblico numeroso, con due date già sold out. Ha mostrato un’energia coinvolgente, alternando momenti di musica a aneddoti personali, tra cui quello di un’ammissione umoristica sulla sua adolescenza.

Cadere. Rialzarsi. Ricominciare. Blanco ha dimostrato ieri 11 maggio, nella prima delle due date sold out all’Unipol Forum di Milano, di essere l’esempio di come, a volte, davanti alle difficoltà della vita bisogna accogliere cioè che di negativo c’è e lasciarlo andare. L’ultimo tour (partito il 17 aprile da Jesolo) è l’esatta sintesi di cosa significhi rialzarsi, farlo bene e lasciare andare. L’intro è affidato a “Il cielo in una stanza” di Gino Paoli, cantato a squarciagola dai fan, una formula vincente adottata anche da Olly che ha inserito in playlist “Maledetta Primavera” di Loretta Goggi e “Albachiara” di Vasco Rossi. Il primo brano ad aprire la scaletta non poteva che essere “Ti voglio bene uomo”, un vero e proprio manifesto, contenuto nell’ultimo album “ Ma’ ”, di chi è Blanco oggi: “Tu puoi colpirmi come un pugile.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Blanco in concerto a Milano: il miglior amico del Liceo che ti fa ridere (“mi son pisciato addosso nel cambio, non abbracciatemi se vengo lì”) e ti porta a ballare fino a notte fonda

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