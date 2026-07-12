Le tariffe delle piscine in Bergamasca sono rimaste stabili rispetto all’anno scorso, con prezzi che variano da 35 a 60 euro per una giornata in famiglia. Il maltempo di inizio giugno e le ondate di calore di luglio hanno influenzato la frequentazione, anche se il meteo resta il fattore principale che determina l’afflusso di visitatori. Le condizioni climatiche continuano a incidere sulle presenze, ma non sono più l’unico elemento determinante.

TEMPO LIBERO. Per una giornata in famiglia dai 35 ai 60 euro. «Il meteo incide, ma non è più l’unico fattore». Dal maltempo d’inizio giugno alle ondate di calore di luglio, il meteo si conferma il principale alleato, ma pure avversario, della stagione dei parchi acquatici bergamaschi. Se nei primi giorni dell’avvio stagionale il maltempo aveva infatti frenato gli ingressi, oggi le alte temperature spingono sempre più famiglie in piscina alla ricerca di refrigerio. «Stiamo lavorando bene, in linea con le altre stagioni quando ci sono le ondate di caldo – esordisce Michela Salvetti, coordinatrice di vasca di Piscine Ponte, a Ponte San Pietro –. Se c’è bel tempo e le temperature sono alte lavoriamo ovviamente di più». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Estate in piscina nella Bergamasca: «Tariffe in linea con l’anno scorso»

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