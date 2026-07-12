Durante l’estate, è importante offrire acqua fresca sempre disponibile e preferire passeggiate nelle ore più fresche. È necessario evitare di lasciare gli animali in auto o in ambienti caldi e assicurarsi che abbiano un riparo adeguato. Le temperature elevate aumentano il rischio di colpi di calore e disidratazione. Si consiglia di monitorare attentamente il comportamento degli animali durante le uscite e di limitare le attività nelle ore più calde della giornata.

ANIMALI. Acqua fresca sempre a disposizione e passeggiate nelle ore più fresche: come accudire cani e gatti nei mesi più caldi dell’anno. Con l’arrivo dell’estate tornano le giornate più lunghe, le passeggiate e i momenti all’aria aperta insieme ai nostri animali. Il caldo, però, non è solo sinonimo di benessere: può rappresentare un rischio concreto per la salute di cani e gatti, in particolare per i soggetti più fragili come anziani, obesi, brachicefali o affetti da patologie cardiache e respiratorie. Per affrontare la stagione in sicurezza bastano pochi accorgimenti, semplici ma fondamentali. L’acqua fresca deve essere sempre disponibile, sia in casa sia durante le uscite, con ciotole pulite e facilmente accessibili. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Estate a quattro zampe: cosa sapere per evitare il peggio

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Estate a quattro zampe: cosa sapere per evitare il peggioAcqua fresca sempre a disposizione e passeggiate nelle ore più fresche: come accudire cani e gatti nei mesi più caldi dell’anno. ecodibergamo.it

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