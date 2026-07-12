Essere umani nell’antica Grecia e oggi

Notizia in breve

Un passaggio della monografia evidenzia come i concetti di deriva, soccorso e abbandono siano al centro di un’analisi sulla condizione umana, affrontando temi di responsabilità e solidarietà. L’autore analizza le rappresentazioni di figure come Odisseo e Aiace Oileo, e descrive scene di cadaveri sulle Arginuse, per sottolineare come queste immagini riflettano atteggiamenti e valori delle società antiche e contemporanee. La narrazione si concentra su aspetti pratici e morali legati al comportamento umano in situazioni di crisi.