Essere umani nell’antica Grecia e oggi
Un passaggio della monografia evidenzia come i concetti di deriva, soccorso e abbandono siano al centro di un’analisi sulla condizione umana, affrontando temi di responsabilità e solidarietà. L’autore analizza le rappresentazioni di figure come Odisseo e Aiace Oileo, e descrive scene di cadaveri sulle Arginuse, per sottolineare come queste immagini riflettano atteggiamenti e valori delle società antiche e contemporanee. La narrazione si concentra su aspetti pratici e morali legati al comportamento umano in situazioni di crisi.
Saggi Odisseo, Aiace Oileo, i cadaveri delle Arginuse.Una rigorosa monografia di Giorgio Belli dell’Isca per Palermo U.P. che ci incalza drammaticamente: «Deriva, soccorso, abbandono. Essere naufraghi nella Grecia antica» Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Vi sono ricerche di antichistica che interpellano in modo drammatico il nostro presente. Giorgio Belli dell’Isca è un insegnante liceale di greco e latino che vive a Palermo, dove svolge un’intensa attività di promozione culturale, dedicata da un lato a illuminare la... 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it
Were Ancient People Attractive
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