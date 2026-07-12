Esplode il campo centrale Sinner è di nuovo Re di Wimbledon! Jannik nella storia

Jannik Sinner ha vinto la finale di Wimbledon, battendo Alexander Zverev in oltre tre ore di gioco. Il match si è disputato sul campo centrale, con il pubblico in silenzio durante l’incontro. La partita ha visto uno scontro intenso tra i due giocatori, con Sinner che ha conquistato il titolo. La vittoria rappresenta un traguardo storico per il tennista, che si è aggiudicato il torneo più prestigioso del circuito.

Un Centrale sospeso nel silenzio, il peso di una finale e un avversario deciso a spezzare una lunga maledizione. Per oltre tre ore Jannik Sinner e Alexander Zverev hanno trasformato Wimbledon in un duello da brividi. Poi, nel momento in cui la tensione sembrava impossibile da reggere, è arrivata la svolta che l’Italia aspettava. Jannik Sinner ha vinto Wimbledon 2026, battendo Alexander Zverev con il punteggio di 6-7, 7-6, 6-3, 6-4. L’altoatesino difende così il titolo conquistato dodici mesi prima e firma un’impresa enorme: per il secondo anno consecutivo è lui il padrone dell’erba più famosa del mondo. La rimonta dopo il primo colpo. La finale era iniziata nel segno dell’equilibrio assoluto. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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