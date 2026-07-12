Una donna è uscita per praticare jogging e non è più tornata. Dopo aver lasciato casa, è scomparsa nel nulla e sono state avviate le ricerche. La famiglia e le autorità stanno monitorando le zone circostanti senza risultati finora. La scomparsa ha generato preoccupazione tra i conoscenti e nelle comunità locali. Le indagini sono in corso per chiarire le circostanze del fatto.

Una serata come tante, il desiderio di uscire e correre per qualche chilometro. Poi, all’improvviso, il silenzio e un’attesa che si è trasformata nel dolore più difficile da accettare. A Marsciano, nel Perugino, la notizia ha lasciato tutti senza parole. La vittima è Eleonora Cruciani, 23 anni, studentessa universitaria conosciuta e benvoluta in città. Era uscita di casa per fare jogging, ma non è più tornata. Un dramma che ha colpito nel profondo familiari, amici e l’intera comunità umbra. La corsa e l’allarme: cosa è successo. Secondo le prime informazioni, Eleonora era uscita dalla sua abitazione intorno alle 20. La giovane aveva scelto di dedicare parte della serata alla corsa, una normale abitudine che nel giro di poco tempo si è trasformata in una tragedia. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - Esce per correre, poi il dramma: Marsciano piange Eleonora

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Esce per fare jogging e muore a 23 anni: città sotto shock per Eleonora CrucianiUna giovane donna di 23 anni è stata trovata morta nel pomeriggio dopo essere uscita di casa per fare jogging.

Eleonora Guareschi muore durante la vacanza in Grecia: il dramma davanti al compagno e agli amici sulla barca a velaUna donna di 52 anni è morta durante una vacanza in Grecia, mentre si trovava su una barca a vela al largo di Lefkada.

Argomenti più discussi: È già tempo di Palio dell’Assunta. Dieci popoli sognano di correre; La tua carta d'identità sistemata dentro il decreto sul calcio; La F1 va in Belgio. E una delle due tappe annullate ad aprile va verso il recupero. LE DATE; Palio di luglio. Dino Pes Donrodrigo è giovane, è un cavallo da rivedere.