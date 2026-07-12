Allo Swiss Open di Gstaad, due giocatori sono favoriti per il titolo, secondo le previsioni, ma anche gli outsider potrebbero sorprendere. La competizione si svolge su campi rossi e si avvicina alla fase decisiva. Non sono stati ancora definiti i favoriti certi, e le partite stanno mostrando incertezza tra i principali contendenti. La finale potrebbe riservare sorprese, con diversi candidati pronti a contendersi il trofeo.

ATP Gstaad, il pronostico sul vincente del torneo: due i nomi in pole per la vittoria dello Swiss Open, ma guai a sottovalutare gli outsider. Archiviata la 139esima edizione Wimbledon, il circuito Atp si appresta a tornare sulla terra battuta per uno degli appuntamenti più tradizionali dell’estate europea: il torneo di Gstaad, incastonato tra le Alpi svizzere, che apre una nuova parentesi della stagione e propone, come ogni anno, un tabellone ricco di specialisti del rosso e di giocatori desiderosi di rilanciarsi dopo la toccata e fuga su erba. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Secondo i bookmaker la corsa al titolo ha due principali candidati: Alexander Bublik e Casper Ruud. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Erba addio, si riparte dal rosso di Gstaad: chi vincerà lo Swiss Open?

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Gstaad, Gottardi-Orsi Toth volano agli ottavi: Cottafava-Dal Corso si fermano al nono postoAl torneo Elite 16 di Gstaad, la coppia maschile Gottardi-Orsi Toth si è qualificata agli ottavi di finale, mentre Cottafava-Dal Corso si è fermata...

Wilander boccia Sinner: “Sull’erba non è una minaccia. Vincerà Djokovic”Durante la semifinale di Wimbledon tra Sinner e Djokovic, si è verificato il dodicesimo confronto diretto tra i due.