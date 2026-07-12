Erba addio si riparte dal rosso di Gstaad | chi vincerà lo Swiss Open?
Allo Swiss Open di Gstaad, due giocatori sono favoriti per il titolo, secondo le previsioni, ma anche gli outsider potrebbero sorprendere. La competizione si svolge su campi rossi e si avvicina alla fase decisiva. Non sono stati ancora definiti i favoriti certi, e le partite stanno mostrando incertezza tra i principali contendenti. La finale potrebbe riservare sorprese, con diversi candidati pronti a contendersi il trofeo.
ATP Gstaad, il pronostico sul vincente del torneo: due i nomi in pole per la vittoria dello Swiss Open, ma guai a sottovalutare gli outsider. Archiviata la 139esima edizione Wimbledon, il circuito Atp si appresta a tornare sulla terra battuta per uno degli appuntamenti più tradizionali dell’estate europea: il torneo di Gstaad, incastonato tra le Alpi svizzere, che apre una nuova parentesi della stagione e propone, come ogni anno, un tabellone ricco di specialisti del rosso e di giocatori desiderosi di rilanciarsi dopo la toccata e fuga su erba. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Secondo i bookmaker la corsa al titolo ha due principali candidati: Alexander Bublik e Casper Ruud. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
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