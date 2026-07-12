È stata pubblicata una guida destinata ai pediatri, intitolata “Oltre lo sguardo”, che fornisce indicazioni su come affrontare con sensibilità le questioni legate all’identità di genere tra i giovani. La pubblicazione ha suscitato reazioni contrastanti, con alcune persone che temono che possa promuovere il “gender”. La guida mira a supportare i medici nel gestire con attenzione e rispetto le esigenze di bambini e adolescenti LGBTQIA+, offrendo strumenti pratici per un approccio più consapevole.

La guida per pediatri e pediatre “Oltre lo sguardo” scatena coloro che temono il “gender”. Ma forse, basta leggerla Esce una guida pensata per gli ambulatori pediatrici, affinché possano accogliere con le dovute attenzioni e la dovuta delicatezza le persone più giovani e i loro dubbi (o le loro certezze) LGBTQIA+. A quanto pare c’è chi la considera un prodotto ideologico fautore dell’ideologia gender. E poi, alcuni neologismi amaretti. – La guida Oltre lo sguardo – Le reazioni, primo esempio – Le reazioni, secondo esempio – Anche Loredana Lipperini parla delle reazioni a Oltre lo sguardo Questa pagina fa parte dei contenuti visibili agli abbonati del Post. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Ep. 162 – Chi ha paura del gender

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