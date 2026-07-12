In provincia di Benevento sono state sequestrate quattro aree coinvolte in impianti eolici, tra San Marco dei Cavoti e Molinara. I sequestri riguardano cantieri durante lavori in zone soggette a vincolo paesaggistico. Le autorità hanno avviato indagini per presunti abusi edilizi e violazioni delle normative ambientali. Le aree interessate sono state sottoposte a sequestro preventivo. Nessuna persona è stata ancora formalmente accusata.

San Marco dei Cavoti e Molinara, sequestrati cantieri eolici: indagini su lavori in area sottoposta a vincolo. Sequestrate quattro aree interessate da impianti eolici. Lo scorso 30 giugno, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Benevento, i Carabinieri Forestali di San Marco dei Cavoti e il NIPAAF di Benevento hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo d’urgenza riguardante quattro aree interessate dalla costruzione di altrettante turbine eoliche nei comuni di San Marco dei Cavoti e Molinara. A darne notizia una comunicazione della Procura di Benevento. L’ipotesi di lavori senza autorizzazioni idonee. Secondo quanto emerso dalle indagini, i lavori sarebbero stati eseguiti in assenza dei necessari titoli autorizzativi, nonostante il parere negativo espresso dalla Soprintendenza. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Eolico nel Sannio, sequestrate quattro aree per presunti abusi

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