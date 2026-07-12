emissioni auto calate in 10 anni ma non ovunque

Le emissioni delle auto sono diminuite negli ultimi dieci anni, ma non in tutte le regioni. La transizione verso veicoli ibridi ed elettrici ha contribuito a ridurre le emissioni, anche se alcuni territori mostrano ancora valori elevati. La differenza tra aree varia a seconda delle politiche adottate e della diffusione di veicoli a basso impatto. I dati evidenziano un calo generale, ma non uniforme sul territorio.

La transizione energetica verso le motorizzazioni ibride ed elettriche e la conseguente riduzione delle emissioni sono due dei temi più trattati nelle istituzioni politiche nazionali ed internazionali quando si parla di ambiente e cambiamento climatico. La combustione del carburante, dal riscaldamento delle case alle industrie passando per i veicoli, è infatti responsabile di oltre tre quarti delle emissioni di gas serra all'interno dell'Unione Europea, un dato che rende inevitabilmente necessario lo sviluppo di fonti energetiche alternative sia per raggiungere gli obiettivi climatici che le istituzioni europee hanno fissato, sia per poter rendere l'Ue stessa meno dipendente dalle importazioni da paesi stranieri, in una contemporaneità contraddistinta dalla forte instabilità geopolitica. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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