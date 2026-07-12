Il pronto soccorso di una città toscana ha registrato un aumento del 15% degli accessi rispetto a un giorno normale. Le persone arrivano già al mattino e attendono anche dodici ore prima di essere assistite, con tempi di attesa che raggiungono le 20 ore. Un paziente ha riferito di essere entrato alle 11 e uscito alle 20, mentre un altro è stato ricoverato alle 21 e ha lasciato il reparto alle 4 del mattino successivo.

Prato, 12 luglio 2026 – “ Tempi di attesa sono troppo troppo lunghi arrivati alle 11 e usciti alle 20“ oppure “Incredibile, arrivato alle ore 21. Alle ore 4.15, quindi dopo più di 8 ore, sono ancora in sala d’attesa“. Sono solo due degli oltre cento commenti che circolano su Google di utenti che si lamentano delle attese interminabili al pronto soccorso dell’ ospedale Santo Stefano, alle prese con un incremento di accessi dovuti soprattutto ai malori per il caldo. Il problema . Un problema tutto italiano e dovuto a molteplici fattori, che spesso si intersecano e si autoalimentano: la carenza di specializzandi in medicina d’urgenza, la penuria di medici di base e un’abitudine generalizzata di rivolgersi al pronto soccorso per qualsiasi bisogno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Emergenza caldo estremo, pronto soccorso in affanno. “Accessi aumentati del 15%”

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Emergenza caldo in Lombardia, pronto soccorso in affanno: accessi in aumento del 20%

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